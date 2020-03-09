Архив передач

Председатель чешского Сената предлагает потребовать от Китая сменить посла в ЧР

Тимур Кашапов
09-03-2020
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Председатель Cената Чехии Милош Выстрчил на встрече высокопоставленных представителей страны предложит, чтобы Чешская Республика обратилась с требованием к Китаю сменить главу своей дипмиссии в Праге. Об этом в программе «Вопросы Вацлава Моравеца» заявил председатель фракции Гражданско-демократической партии в Палате депутатов Збынек Станюра.

Причиной, по его словам, является тот факт, что Посольство КНР в Чехии в январе текущего года настоятельно рекомендовало занимавшему на тот момент пост спикера Сената Ярославу Кубере отказаться от поездки на Тайвань. В обратном случае, говорилось в письме, адресованном Пражскому Граду и найденном в офисе главы Сената, как сам Кубера, так и чешские предприниматели в Китае, понесут наказание, например в виде отказа в китайской визе.

Напомним, что Кубера скоропостижно скончался в январе текущего года. Встреча высокопоставленных чиновников, то есть президента, премьер-министра и глав обеих палат парламента Чехии, состоится в среду, 11 мая.

Тимур Кашапов
09-03-2020
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