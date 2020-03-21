Председатель Центрального кризисного штаба надеется, что с 30 марта по 15 апреля удастся «переломить» эпидемию

В интервью «Чешскому Радио» заместитель министра здравоохранения, председатель Центрального кризисного штаба Роман Примула выразил надежду, что в период с 30 марта по 15 апреля развитие эпидемии в стране удастся «переломить». Это можно будет считать крупным успехом, подчеркнул специалист, который рассчитывает остановить число заражений на территории станы ниже отметки 10 000.

Роман Примула отметил, что в данный момент темпы роста числа заразившихся удалось снизить с 46% до 30%, и в ближайшие дни этот показатель может стать менее 25%.

Председатель Центрального кризисного штаба считает, что чрезвычайное положение в стране следует продлить, однако установить такую модель отслеживания контактов зараженных, чтобы отпала необходимость в тотальном карантине, и экономика страны могла нормально работать. При этом носить маски жителям Чехии, по словам эпидемиолога, предстоит еще несколько месяцев. Роман Примула также подчеркнул – во избежание трагического развития ситуации, как это происходит в Италии, следует неукоснительно соблюдать установленные правила.