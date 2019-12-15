Предрождественская пора в Праге: Люцерна и Пражский Град

Ряд пражских памятников архитектуры приглашает провести предрождественскую пору в достойной и торжественной обстановке.

Традиционная рождественская и новогодняя ярмарка открылась в Пражском Граде, культурные мероприятия проходят в Вышеграде и Новоместской ратуше. В Хвалском замке в пражском районе Горни-Почернице выставляются южно-чешские вертепы.

Дворец Люцерна с 22 декабря приглашает выпить глинтвейн и отведать рождественское печенье на крыше этого старинного здания, где создано место для отдыха и смотровая площадка.