Архив передач

Предрождественская пора в Праге: Люцерна и Пражский Град

Эва Туречкова
15-12-2019
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Ряд пражских памятников архитектуры приглашает провести предрождественскую пору в достойной и торжественной обстановке.

Традиционная рождественская и новогодняя ярмарка открылась в Пражском Граде, культурные мероприятия проходят в Вышеграде и Новоместской ратуше. В Хвалском замке в пражском районе Горни-Почернице выставляются южно-чешские вертепы.

Дворец Люцерна с 22 декабря приглашает выпить глинтвейн и отведать рождественское печенье на крыше этого старинного здания, где создано место для отдыха и смотровая площадка.

 
 
 
 
 
 
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