Архив передач

Предприятие Леса ЧР создало мобильное приложение для поддержки посадки деревьев

Катерина Айзпурвит
19-02-2020
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Предприятие Леса Чешской Республики намерено привлечь население к высадке новых деревьев, необходимой для борьбы с жуком-короедом. Для этого государственная компания создала мобильное приложение, которое начнет работать уже в конца февраля 2020 г. С его помощью любой желающий сможет зарегистрироваться для участия в посадке деревьев.

На весну и осень Леса ЧР запланировали 400 мероприятий по высадке деревьев. На вторую субботу октября запланирован общереспубликанский «День обновления леса».

 
 
 
 
 
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