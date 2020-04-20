Архив передач

Предпринимателям, пострадавшим от ЧП, продолжат выплачивать дотации

Катерина Айзпурвит
20-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Индивидуальным предпринимателям, чей бизнес пострадал от ограничений, введенных в рамках чрезвычайного положения, будут получать по 500 крон в день и после 30 апреля. Как сообщила министр финансов Алена Шиллерова, правительство поддержала выдвинутый проект. Проект закона, который еще должны утвердить парламент и президент, предполагает выплату субсидий и после снятия всех ограничений. На данный момент выплаты запланированы до 8 июня.

С 9 апреля индивидуальные предприниматели могут получить за ущерб, нанесенный ограничительными мерами за период с 12 марта по 30 апреля, компенсацию в размере 25 000, то есть 500 крон в день. В данный момент можно подать заявление на субсидию до 29 июня. По подсчетам Минифина, заявление на дотацию может подать до 700 000 индивидуальных предпринимателей.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 