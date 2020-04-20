Предпринимателям, пострадавшим от ЧП, продолжат выплачивать дотации

Индивидуальным предпринимателям, чей бизнес пострадал от ограничений, введенных в рамках чрезвычайного положения, будут получать по 500 крон в день и после 30 апреля. Как сообщила министр финансов Алена Шиллерова, правительство поддержала выдвинутый проект. Проект закона, который еще должны утвердить парламент и президент, предполагает выплату субсидий и после снятия всех ограничений. На данный момент выплаты запланированы до 8 июня.

С 9 апреля индивидуальные предприниматели могут получить за ущерб, нанесенный ограничительными мерами за период с 12 марта по 30 апреля, компенсацию в размере 25 000, то есть 500 крон в день. В данный момент можно подать заявление на субсидию до 29 июня. По подсчетам Минифина, заявление на дотацию может подать до 700 000 индивидуальных предпринимателей.