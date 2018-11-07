Предпринимательская армия разрослась на 25 тысяч человек

Антон Каймаков
07-11-2018
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Общее количество граждан Чехии, занимающихся различными видами предпринимательства, в 2018 году разрослось на 25 000 и ныне составляет 1,016 человек. Статистику опубликовало Чешское управление социального обеспечения. Годом раньше армия предпринимателей увеличилась только на 10 тысяч человек.

Самое большое количество индивидуальных, мелких и крупных предпринимателей зарегистрировано в Праге – 180 тысяч, Центральночешском крае – 140 000 и Южноморавском крае – 112 000. Статистики также обращают внимание на то, что ни в одном из государств Европейского союза когорта мелких предпринимателей не имеет столь сильного влияния на экономику страны, как в Чехии. 95% от общего количества чешских компаний – это фирмы со штатом от 1 до 9 человек. В них работает более трети от общего числа трудоустроенных граждан Чехии.

 
 
 
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