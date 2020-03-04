Предпринимателем года стал Оливер Длоуги и Kiwi.com

По итогам 2019 г., предпринимателем года в Чехии стал Оливер Длоуги, основатель и совладелец компании Kiwi.com, занимающейся поиском и продажей самых выгодных для клиента авиационных билетов. Торжественная церемония награждения проходила во вторник вечером в пражском дворце Жофин. Организатором конкурса с 1986 года является фирма EY (ранее Ernst & Young).

Длоуги основал компанию в 2012 году с названием SkyPicker.com. Kiwi.com, как она называется теперь, относится к самым успешным чешским стартапам далеко за пределами Чехии.

Фирма, трудоустраивающая по всему миру 2800 человек, считается технологической, внедряющей в бизнес путешествий новейшие технологии.