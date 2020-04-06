Предпринимателей представили главе чешского кабинета проект возобновления работы магазинов

Ряд ассоциаций предпринимателей Чехии представили премьер-министру страны Андрею Бабишу проект постепенного возобновления работы торговых точек, закрытых в условиях карантина. Предприниматели обратили внимание главы кабинета, что часть требований в рамках текущей работы магазинов выполнить невозможно, например, измерять температуру посетителям, входящим в торговый зал.

Проект предусматривает ограничение количества покупателей, когда войти в торговый зал может лишь один член семьи, отслеживание симптомов заболевания у персонала и осуществление платежей без использования наличных.

Проект был подготовлен Экономической палатой, Союзом магазинов и турбюро и Ассоциацией гостиниц и ресторанов.