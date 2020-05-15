Предложение «пиратов» о продаже статуи маршала Конева России не рассматривалось муниципалитетом Праги-6

Муниципалитет шестого района Праги отклонил предложение фракции «пиратов» рассмотреть 14 мая вопрос о продаже российской стороне статуи маршала Ивана Конева, снятой в апреле 2020 г. с постамента на площади Интербригады.

Бронзовая скульптура советского военачальника, стоимость которой эксперты оценивают в 13 млн крон (более 480 тыс. евро), в настоящее время хранится на складе. Ее планируют поместить в музей истории ХХ века, который должен появиться в чешской столице.

Согласно предложению «пиратов», сторона, получающая памятник, должна заплатить установленную цену и покрыть все расходы по его транспортировке. Вырученные деньги «пираты» предлагают передать жертвам коммунистических репрессий. «Мы не хотим, чтобы дипломатическая деятельность республики и далее блокировалась из-за незрелого подхода нашей районной администрации в лице господина старосты», – заявил председатель местной фракции «пиратов» Ондржей Храст. Действия старосты Ондржея Коларжа, члена партии ТОР-09, и его комментарии при демонтаже памятника, Храст назвал «неуместными и недостойными». «Пираты» предлагают передать полномочия по продаже МИДу.

Ондржей Коларж после сообщения о том, что его жизни может угрожать опасность, находится под охраной полиции, однако лично присутствовал на заседании.

В конце апреля 2020 г. министр иностранных дел Томаш Петршичек в интервью газете Hospodářské noviny сообщил, что Чехия готова обсудить с российской стороной вопрос передачи памятника России.