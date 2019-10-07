Пражскую скульптуру маршала Конева коммунисты предложили внести в список памятников культуры

В Министерство культуры Чехии было передано официальное предложение столичный монумент советскому маршалу Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады, внести в список памятников культуры. Автором предложения является кандидат на пост председателя парламентской компартии Петр Шимунек. В первую очередь, считает Шимунек, ведомство должно выдать распоряжение о неприкосновенности памятника до момента, пока не будет принято решение по внесенному предложению. Напомним, что руководство столичного района Прага-6 добивается перенесения скульптуры маршала, установленной на площади Интербригады в 1980-м году, в другое место, чтобы на ее месте построить абсолютно новый памятник. Против действий администрации района протестует российское посольство.

Коммунист Петр Шимунек считает необходимым оставить памятник на изначальном месте, как напоминание об освобождении Праги в мае 1945 года.

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, ссылаясь на мнение жителей района, добивается устранения монумента с площади, предлагая переместить его на территорию российского посольства или в музей. Памятник периодически обливают красной или розовой краской люди, не желающие, чтобы маршал, управлявший разведкой перед вторжением в Чехословакию в 1968 г., оставался на пражской площади.