Пражское космическое агентство GSA получит большие полномочия

Эва Туречкова
27-02-2019
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Европейское Агентство по глобальной навигационной системе спутников Galileo (GSA), штаб-квартира которого располагается в Праге, получит большие полномочия и новое название: Агентство по космической программе.

Решение было принято в ночь на среду на совместном заседании представителей Европарламента, государств-членов ЕС, а также Европейской комиссии.

В связи с грядущими изменениями, агентство будет нанимать десятки новых специалистов. Предполагаемый бюджет организации на 2021 – 2027 гг. составит 16 миллиардов евро. Агентство будет управлять не только системой Galileo, но и Copernicus, направленной на изучение и наблюдение планеты Земли. В обязанности организации будет входить также наблюдение за состоянием космоса и передвижением космического мусора на орбите.

По данным Еврокомиссии, европейская космическая промышленность находится на высоком уровне, в этой отрасли трудоустроены более 230 тысяч человек. Треть всех коммерческих спутников производится в странах ЕС.

Эва Туречкова
27-02-2019
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