Пражский зоопарк собрал на помощь пострадавшей от пожаров Австралии 13,5 млн крон

Cбор пожертвований на пострадавших от пожаров животных Австралии, который проводит Пражский зоопарк, уже принес 13,5 млн крон, что составляет около 840 тыс. австралийских долларов. Об этом сообщил директор зоопарка Мирослав Бобек, представители властей столицы и консульства Австралии в Праге.

Первые 100 тыс. австралийских долларов уже было направлено в зоопарки австралийского штата Виктория для оказания ветеринарной помощи и возвращения животных в дикую природу.

Благотворительный сбор Пражский зоопарк был начат 6 января 2020 г. и будет продолжаться не менее двух месяцев. В течение первых двух дней было собрано 860 тыс. крон.