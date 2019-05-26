Пражский зоопарк представил экспозицию южнорусского тарантула

Пражский зоопарк в Трое в воскресенье открывает новую экспозицию крупнейшего европейского паука – южнорусского тарантула (мизгиря), на чеш. slíďák tatarský. Согласно специалистам, самка достигает длины тела в 3 см, вместе с лапками – около 7 см. Несмотря на свои немалые размеры, мизгирь для человека не представляет опасности, утверждают специалисты.

Представленный в зоопарке экземпляр был найден арахнологом Владимиром Гулой недалеко г. Бржецлав. Южнорусский тарантул встречается на территории Чехии крайне редко, ранее был замечен в 70-е годы прошлого века.