Пражский зоопарк представил экспозицию южнорусского тарантула

Эва Туречкова
26-05-2019
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Пражский зоопарк в Трое в воскресенье открывает новую экспозицию крупнейшего европейского паука – южнорусского тарантула (мизгиря), на чеш. slíďák tatarský. Согласно специалистам, самка достигает длины тела в 3 см, вместе с лапками – около 7 см. Несмотря на свои немалые размеры, мизгирь для человека не представляет опасности, утверждают специалисты.

Представленный в зоопарке экземпляр был найден арахнологом Владимиром Гулой недалеко г. Бржецлав. Южнорусский тарантул встречается на территории Чехии крайне редко, ранее был замечен в 70-е годы прошлого века.

 
 
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