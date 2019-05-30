Пражский зоопарк передал Великобритании три пеликана

Тимур Кашапов
30-05-2019
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Три пеликана из Пражского зоопарка будут направлены в Сент-Джеймсский парк – королевский парк в Вестминстере, начинающий «зеленый пояс» в центре Лондона. В Великобританию было решено передать птиц по кличке Солнце, Луна и Звезда.

По словам директора Пражского зоопарка Мирослава Бобека, сотрудничество Чехии и Великобритании в данной области носит долгосрочный характер. «Мы направляем пеликанов в Лондон бесплатно. Много лет назад соответствующее предложение нам сделали предложение наши британские коллеги, теперь это уже традиция. Разведением пеликанов в пруду под окнами Букингемского дворца занимаются с семнадцатого века», - пояснил Бобек.

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