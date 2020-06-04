Пражский суд приговорил к 3 годам условно за одобрение терактов на мечети Новой Зеландии

Пражский городской суд в четверг вынес приговор в отношении 50–летнего Вацлава Клестила, осудив его на три года условно за поддержку и пропаганду терактов на мечети в Крайстчерче Новой Зеландии. Приговор пока не вступил в силу.

Kлестил написал в марте 2019 года похвальный отзыв о теракте в качестве комментария под статьей газеты Hospodářské noviny, который был вынесен на всеобщее обозрение в сети facebook данного издания. По мнению председателя судебного сената Ганы Халоупковой, сомнений в обоснованности заключения о вине ответчика не возникло.

"Мы не хотим никого лишать свободы и испортить человеку жизнь, однако важно, чтобы люди осознали, что за подобного рода комментарии они могут получить до 15 лет тюрьмы", - отметила Халоупкова.

Менее строгий вердикт, два года условно, был озвучен в отношении Ренаты Пеликановой за преступление аналогичного рода в понедельник.