Пражский суд отменил решение президента Земана

Пражский городской суд в пятницу удовлетворил жалобу Карлова университета на президента Милоша Земана из-за его отказа назначить физика Ивана Оштядала профессором. Суд отменил решение, принятое президентом и передал ему дело на повторное рассмотрение.

Судьи поддержали аргументацию Карлова университета, согласно которой Земан нарушил действующие правила, которыми он обязан был руководствоваться при назначении профессорского состава. По мнению Оштядала и руководства Карлова университета, президент тем самым нарушил также академические свободы университета. Спор продолжается с 2015 года. Президент Земан в свою очередь утверждает, что Карлов университет не принял во внимание контакты Оштядала с коммунистической Государственной безопасностью (StB) и нарушил этический кодекс вуза.

Карлов университет ранее подал жалобу на Земана также из-за отказа назначить профессором историка искусства Иржи Файта.