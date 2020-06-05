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Пражский суд отменил решение президента Земана

Эва Туречкова
05-06-2020 oбновлено
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Пражский городской суд в пятницу удовлетворил жалобу Карлова университета на президента Милоша Земана из-за его отказа назначить физика Ивана Оштядала профессором. Суд отменил решение, принятое президентом и передал ему дело на повторное рассмотрение.

Судьи поддержали аргументацию Карлова университета, согласно которой Земан нарушил действующие правила, которыми он обязан был руководствоваться при назначении профессорского состава. По мнению Оштядала и руководства Карлова университета, президент тем самым нарушил также академические свободы университета. Спор продолжается с 2015 года. Президент Земан в свою очередь утверждает, что Карлов университет не принял во внимание контакты Оштядала с коммунистической Государственной безопасностью (StB) и нарушил этический кодекс вуза.

Карлов университет ранее подал жалобу на Земана также из-за отказа назначить профессором историка искусства Иржи Файта.

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