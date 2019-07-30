Пражский суд отклонил иск российского студента, требовавшего компенсации в размере 1,4 млн крон за судебное преследование

Лорета Вашкова
30-07-2019
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Суд второго пражского района отклонил иск студента Карлова университета Игоря Шевцова, требовавшего выплаты компенсации за судебное преследование. В 2015 году россиянину, который относит себя к анархистам, предъявили обвинение в поджоге дома в то время возглавлявшего МИД ЧР Мартина Стропницкого, и нанесении граффити на стену тюрьмы.

Тем не менее, в 2016 году обвинения в поджоге с подозреваемого были сняты. Молодой человек требовал выплаты в целом 1,4 млн крон (около 54 900 евро), однако Районный суд в понедельник отклонил иск по причине истечения срока давности.

Об этом 30 июля сообщил сервер Aktuálně.cz. Приговор не вступил в законную силу и может быть Шевцовым обжалован.

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