Пражский симфонический оркестр приглашает на концерт поклонников пива

Пражский симфонический оркестр (FOK) 30 января исполнит в столичном Муниципальном доме концерт, посвященный феномену пива. В программе вечера - «Пивная оратория», созданная композитором и пианистом Яной Кучерой, который будет стоять за дирижерским пультом FOK.

В одну из частей оратории автор ввел декламацию таких действующих лиц как Ян Гус или писатель Богумил Грабал. Хоровые партии исполнит известный Смешанный хор Кюна (Kühnův smíšený sbor), сообщила представитель FOK Teреза Aксманнова.

В прогамму включены Симфоническая увертюра Gambrinus Отмара Махи, воспевающая покровителя солодовников – герцога Брабантского Жана I Победителя. Он приходился Карлу IV прадедушкой. Прозвучит в рамках концерта также сюита из балета «Вакх и Ариадна» Альбера Русселя, воздающая должное винному букету.