Пражский Мост Легионов нуждается в ремонте

Пражский Мост Легионов (Most Legií), возведенный в 1901 году, который соединяет Национальный проспект (Národní třída) с пражским районом Уезд, нуждается в ремонте, заявили представители Управления по эксплуатации автомобильных дорог (TSK).

Результаты водолазного обследования показали, что самым уязвимым местом моста является гидроизоляция. Реконструкция сооружения начнется в течение пяти лет. Во время ремонтных работ будет мост полностью закрыт для автомобильного и трамвайного движения.