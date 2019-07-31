Пражский Мост Легионов нуждается в ремонте

Пражский Мост Легионов (Most Legií), возведенный в 1901 году, который соединяет Национальный проспект (Národní třída) с пражским районом Уезд, нуждается в ремонте, заявили представители Управления по эксплуатации автомобильных дорог (TSK).
Результаты водолазного обследования показали, что самым уязвимым местом моста является гидроизоляция. Реконструкция сооружения начнется в течение пяти лет. Во время ремонтных работ будет мост полностью закрыт для автомобильного и трамвайного движения.
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