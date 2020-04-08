Пражский международный марафон состоится 11 октября

Пражский международный марафон, который пришлось из-за эпидемии коронавируса отменить, состоится в чешской столице в воскресенье 11 октября. В одном из крупнейших столичных спортивных мероприятий года регулярно принимают участие профессиональные спортсмены и бегуны-любители из сотни государств.

Напомним, что в прошлом году по центру города навернули свои 42 км 195 метров почти 11 тысяч человек.

Организаторы также опубликовали новые даты проведения полумарафонов, запланированных изначально на май и июнь текущего года. Забеги состоятся 24 октября в Карловых Варах, 31 октября - Чешских Будейовицах, а в Оломоуце, предположительно, 30 августа.