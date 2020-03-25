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Пражский марафон в мае не состоится. Организаторы надеются на осень

Лорета Вашкова
25-03-2020
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Пражский марафон, запланированный на 3 мая, не состоится. Oрганизаторы мероприятия в среду сообщили в социальной сети Facebook об отмене марафона, что было неизбежно ввиду развития актуальной ситуации вокруг эпидемии коронавируса.

В настоящее время инициаторы международного соревнования обдумывают возможность проведения единственного марафона в осеннее время, в рамках серии RunCzech. В Пражском марафоне традиционно принимают участие тысячи спортсменов из-за рубежа, что из-за принятия Чехией чрезвычайных мер и закрытия границ является непреодолимым препятствием для проведения марафонского забега.

 
 
 
 
 
 
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