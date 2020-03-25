Пражский марафон в мае не состоится. Организаторы надеются на осень

Пражский марафон, запланированный на 3 мая, не состоится. Oрганизаторы мероприятия в среду сообщили в социальной сети Facebook об отмене марафона, что было неизбежно ввиду развития актуальной ситуации вокруг эпидемии коронавируса.

В настоящее время инициаторы международного соревнования обдумывают возможность проведения единственного марафона в осеннее время, в рамках серии RunCzech. В Пражском марафоне традиционно принимают участие тысячи спортсменов из-за рубежа, что из-за принятия Чехией чрезвычайных мер и закрытия границ является непреодолимым препятствием для проведения марафонского забега.