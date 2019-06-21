Пражский «Карлов университет» вошел в список 300 лучших университетов мира

Согласно рейтингу QS World University Rankings, чешский столичный «Карлов университет» вошел в список 300-т лучших университетов мира, заняв 291 место. Это скачок на 26 ступеней вверх. В прошлом году пражский «Карлов университет» занимал 317 место, а в позапрошлом – 314.

В престижный международный рейтинг попало также еще девять чешских вузов.