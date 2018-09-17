Пражский Град планирует замену рамок металлодетекторов

Администрация Пражского Града, являющегося резиденцией президента страны, планирует заменить рамки металлодетекторов и рентгеновские аппараты для проверки сумок туристов, которые уже два года действуют при входе на территорию исторического комплекса. Стоимость нового оборудование составит около 25 млн крон (980 тыс. евро).

Специалисты отмечают, что действующие рамки являются оборудованием, которое используется внутри помещений, и хотя они защищены деревянными каркасами, на них негативно сказываются погодные условия. При этом стоимость рамок для установке на улице гораздо выше.