Пражский Град отверг российскую критику в связи с принятием закона о 21 августа как официальном «Дне памяти жертв вторжения 1968 года»

Президент Чехии Милош Земан скрепил своей подписью законодательную поправку, одобренную Сенатом, согласно которой в Чехии 21 августа будет официально отмечаться «День памяти жертв вторжения 1968 года и последующей оккупации войсками Варшавского договора». В группу парламентариев, продвигавших эту идею, вошло 90 депутатов из всех фракций, кроме Коммунистической партии Чехии и Моравии.

Посольство России в Праге опубликовало на своем портале комментарий в связи с принятием нового закона, отметив, что «подобный подход партнеров противоречит нашим двусторонним договоренностям, закрепленным в российско-чешском Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве (26 августа 1993 г.), в котором стороны заявили о «желании окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории».

Российские дипломаты также предупредили, что «стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества».

«Российская критика введения 21 августа как знаменательного дня неприемлема. Об оккупации и ее жертвах необходимо напоминать, а не их забывать», - отреагировал на критику диппредставительства РФ пресс-секретарь президента Иржи Овчачек. Об этом сообщает Чешское информационное агентство ЧТК.