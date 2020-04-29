Пражский Град откроется для посетителей 25 мая

Пражский Град снова откроется для посетителей 25 мая текущего года, а парк замка в Ланах – еще на две недели раньше, сообщил пресс-секретарь Пражского Града Иржи Овчачек. Обе резиденции чешского президента были закрыты в связи с эпидемией коронавируса.
25 мая распахнут ворота и другие замки и крепости Чехии во владении государства. Открытые территории, то есть парки и сады, станут доступными для широкой аудитории с 11 мая.
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