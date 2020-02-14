Архив передач

Пражский Град и внешнеполитическое ведомство ЧР организуют гуманитарный рейс в Китай

Эва Туречкова
14-02-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Президент Милош Земан обратился к министру иностранных дел Томашу Петршичеку с просьбой, чтобы тот вынес на заседании правительства вопрос отправления в Китай спецборта с гуманитарной помощью, пожертвованной стране, страдающей от вспышки коронавируса, городами Чехии, МИД ЧР, отдельными фирмами, а также администрацией Пражского Града.

Согласно заявлению пресс-секретаря Иржи Овчачека, самолет должен отправиться в Китай в начале будущей недели. Груз весом в 6,5 тонны представляет собой медицинские маски, дезинфицирующие средства и другой материал.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 