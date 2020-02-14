Пражский Град и внешнеполитическое ведомство ЧР организуют гуманитарный рейс в Китай

Президент Милош Земан обратился к министру иностранных дел Томашу Петршичеку с просьбой, чтобы тот вынес на заседании правительства вопрос отправления в Китай спецборта с гуманитарной помощью, пожертвованной стране, страдающей от вспышки коронавируса, городами Чехии, МИД ЧР, отдельными фирмами, а также администрацией Пражского Града.
Согласно заявлению пресс-секретаря Иржи Овчачека, самолет должен отправиться в Китай в начале будущей недели. Груз весом в 6,5 тонны представляет собой медицинские маски, дезинфицирующие средства и другой материал.
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