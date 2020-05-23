Пражский Град будет открыт ежедневно с 6 до 22 часов

Администрация президента обнародовала новые правила посещения Пражского Града, который открывается для общественности в понедельник, 25 мая.
Весь комплекс будет открыт ежедневно с 6 до 22 часов. Экскурсии будут проводиться с 9 до 17 часов. Доступными станут дворы и сады Пражского Града, Старый королевский дворец, базилика св. Георгия, башня кафедрального собора св. Вита, Золотая улочка.
В Летнем дворце королевы Анны на Пражском Граде стартует выставка творчества чешского художника Ивана Буковского.
Начиная с 25 мая, временно прекращен досмотр всех туристов при входе в Пражский Град. В комплекс запрещено входить с крупным багажом и имея при себе опасные предметы. Контроль будет проводиться выборочно. Смягчение мер безопасности связано с более строгим режимом на границах Чехии и ограничением турпотока.
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