Пражский Град будет открыт ежедневно с 6 до 22 часов

Администрация президента обнародовала новые правила посещения Пражского Града, который открывается для общественности в понедельник, 25 мая.

Весь комплекс будет открыт ежедневно с 6 до 22 часов. Экскурсии будут проводиться с 9 до 17 часов. Доступными станут дворы и сады Пражского Града, Старый королевский дворец, базилика св. Георгия, башня кафедрального собора св. Вита, Золотая улочка.

В Летнем дворце королевы Анны на Пражском Граде стартует выставка творчества чешского художника Ивана Буковского.

Начиная с 25 мая, временно прекращен досмотр всех туристов при входе в Пражский Град. В комплекс запрещено входить с крупным багажом и имея при себе опасные предметы. Контроль будет проводиться выборочно. Смягчение мер безопасности связано с более строгим режимом на границах Чехии и ограничением турпотока.