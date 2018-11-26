Пражский городской суд начнет рассмотрение дела «Мостецкой угольной компании»

Лорета Вашкова
26-11-2018
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Пражский городской суд в понедельник приступит к рассмотрению дела по подозрению в выводе капитала из чешской «Мостецкой угольной компании» (MUS). Пятеро экс-управленцев компании подозреваются в совершении незаконных махинаций, связанных с угольной компанией, в результате чего ЧР был нанесен ущерб в размере свыше 3,2 млрд крон. Государство владело пакетом 46% акций MUS.

Бывшие менеджеры и владельцы «Мостецкой угольной компании» Иржи Дивиш, Антонин Колачек, Марек Чмейла, Петер Краус и Олдржих Климецкий якобы намеренно создали непрозрачную структуру фирм, чтобы скрыть тот факт, что не позднее мая 1998 года практически стали владельцами или мажоритарным акционером этого предприятия.

 
 
 
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