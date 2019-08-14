Пражский фестиваль «Летняя Летна» открыла французская акробатка, прошедшая по канату над Влтавой

Катерина Айзпурвит
14-08-2019
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В этом году фестиваль «Летняя Летна» (Letní Letná), который в 16-й раз проходит в Праге, начался с уникального номера: артистка французского коллектива Cie Basinga Татьяна-Мосио Бонгонга прошла 350 м над Влтавой по канату, протянутому на высоте 35 м. «Прогулка по небу», как назвала свой номер артистка, заняла 40 мин.

Цирковой и театральный фестиваль продлится до 1 сентября. Среди его участников – четыре иностранных коллектива. Посетителей ждут концерты, мастер-классы, акробатические номера и кинопоказы.

 
 
 
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