Пражский дворец «Инвалидовна» откроется для общественности

Пражская «Инвалидовна», просторный барочный дворец начала XVIII века, построенный известным архитектором Килианом Игнацом Динценгофером, на полгода откроется для общественности. В западном крыле комплекса будут проходить выступления музыкальных, театральных и танцевальных коллективов. Национальный институт охраны памятников намерен инвестировать в реконструкцию объекта около миллиарда крон (40 миллионов евро).

Начиная с момента его возведения, в здании располагался приют для ветеранов войны и их семей, позднее там находился Центральный военный архив. В дворце снимались многие сцены мирового кино, он появляется, например, на кадрах «Амадея» Милоша Формана.