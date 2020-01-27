Пражский аэропорт ввел выборочный скрининг пассажиров на коронавирус и отдельные входы для рейсов из КНР

На фоне распространения китайского коронавируса руководство пражского аэропорта им. Вацлава Гавела проводит выборочный скрининг прилетающих в страну пассажиров. При этом тотальный контроль пока вводиться не будет. По словам главы Минздрава Адама Войтеха, это не имеет смысла с учетом того, что инкубационный период составляет 14 дней. Для приема рейсов из Китая выделены отдельные входы, которые регулярно дезинфицируются. В залах прибытия устанавливают панели с информацией для пассажиров, которые почувствуют симптомы заболевания, на чешском, китайском и английском языках. Свои инструкции руководству аэропорта представила главный санитарный врач Чехии Эва Готвальдова, согласно которым экипажи должны требовать от прибывающих пассажиров в случае появления признаков заболевания немедленно обращаться в медпункт.

27 января на заседании Совбеза Чехии премьер-министр страны Андрей Бабиш подчеркнул, что жители страны должны чувствовать себя в безопасности, для чего следует усилить проверки в аэропорту. Он указал, что на паспортном контроле прибывших следует спрашивать, не прибыли ли они из области, охваченной эпидемией. Глава кабмина также предложил проверять всех пассажиров с китайских рейсов.

В Европе заражение коронавирусом подтверждено лишь во Франции. В Чехии по подозрению на заражение было обследовано несколько человек, прибывших из региона эпидемии, у которых вирус выявлен не был. Также министр не считает нужным прекращать прямое авиасообщение с Китаем в ситуации, когда ближайшие аэропорты этого не делают.

Центром эпидемии в Китае стал город Ухань. На данный момент власти КНР подтвердили 80 смертей и 2744 случая заражения корановирусом, поражающим дыхательную систему и кишечник.