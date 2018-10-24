Пражский аэропорт в воскресенье на полтора часа закроется для воздушного движения

Эва Туречкова
24-10-2018
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Пражский аэропорт им. Вацлава Гавела в воскресенье 28 октября с 13,30 до 15 часов закроется для воздушного движения. Наземное обслуживание и регистрация пассажиров будут проходить без изменений.

Небо над Прагой закроется в связи с запланированным военным парадом, который в это время будет проходить на Европейском проспекте (Evropská třída). Все авиакомпании, которых это ограничение может коснуться, были предупреждены заранее. Из-за парада будет на части проспекта перекрыто автомобильное и трамвайное движение.

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