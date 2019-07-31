Пражский аэропорт: В октябре откроется прямое авиасообщение в Харьков и Львов

Эва Туречкова
31-07-2019
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В октябре текущего года откроется прямое воздушное сообщение по маршруту Прага-Харьков и Прага-Львов. Оба рейса будет осуществлять два раза в неделю украинский бюджетный перевозчик SkyUp Airlines.

Информацию в среду обнародовала компания Letiště Praha. По предварительным подсчетам, обоими рейсами ежегодно воспользуются около 60 тысяч пассажиров. Таким образом, чешскую столицу и Украину свяжут уже четыре прямых рейса. В настоящее время самолеты из Праги летают в Киев и в Одессу.

 
 
 
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