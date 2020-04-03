Архив передач

Пражский аэропорт сокращает объем работы

Эва Туречкова
03-04-2020
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Пражский аэропорт им. Вацлава Гавела сокращает объем работы и количество задействованного персонала, сообщила чешскому информагентству ЧТК пресс-секретарь аэропорта Катержина Павликова.

Несмотря на закрытые границы, воздушная гавань продолжает обслуживать некоторые коммерческие рейсы, в пятницу из аэропорта вылетают самолеты в Киев, Кишинев, Минск и Доха. В Прагу практически ежедневно прибывают самолеты с медицинским материалом из Китая.

В столичный аэропорт также продолжают прибывать спецборты с гражданами Чехии.

 
 
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