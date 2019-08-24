Пражский аэропорт исключил из участия в тендере на поставку сканеров китайские компании Huawei a ZTE

Катерина Айзпурвит
24-08-2019
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Пражский аэропорт им. Вацлава Гавела не допустил к участию в тендере на поставку сканеров китайские компании Huawei a ZTE. Такое решение руководство аэропорта приняло, исходя из предупреждения, распространенного в декабре 2018 г. Национальным центром кибернетической и информационной безопасности NÚKIB. Как сообщил изданию Deník N пресс-секретарь аэропорта Роман Пацвонь, в конкурсе не будут рассматриваться заявки, если в оборудовании используются технические или программные разработки китайских компаний Huawei Technologies и ZTE Corporation.

Ранее обе китайские компании подозревались в передаче государственным структурам КНР информации, собранной с помощью внедренных технологий. Семь сканеров по контролю пассажиров должны повысить уровень безопасности в аэропорту чешской столицы. Ориентировочная стоимость одного прибора составляет 30 млн крон (около 1,2 млн евро).

 
 
 
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