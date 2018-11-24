Пражский аэропорт делает ставку на беспилотные автобусы

Антон Каймаков
24-11-2018
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Аэропорт Праги намерен стать первой в стране фирмой, которая будет использовать беспилотные автобусы для перевозки пассажиров. Руководство столичной воздушной гавани вдохновлено опытом Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах. Менеджеры стремятся упростить передвижение между двумя терминалами пражского аэропорта. В идеальном варианте, говорит глава правления Вацлав Ржегорж, для Праги могут быть при обретены автобусы той же модели, которая используется в Дубае. Окончательное решение еще не принято. Многое будет зависеть от стоимости техники.

Чтобы мечты стали явью, однако, Чехии необходим закон, позволяющий применение беспилотных автобусов для перевозки людей.

 
 
 
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