Пражский аэропорт делает ставку на беспилотные автобусы

Аэропорт Праги намерен стать первой в стране фирмой, которая будет использовать беспилотные автобусы для перевозки пассажиров. Руководство столичной воздушной гавани вдохновлено опытом Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах. Менеджеры стремятся упростить передвижение между двумя терминалами пражского аэропорта. В идеальном варианте, говорит глава правления Вацлав Ржегорж, для Праги могут быть при обретены автобусы той же модели, которая используется в Дубае. Окончательное решение еще не принято. Многое будет зависеть от стоимости техники.

Чтобы мечты стали явью, однако, Чехии необходим закон, позволяющий применение беспилотных автобусов для перевозки людей.