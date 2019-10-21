Архив передач

Пражский аэропорт будет расширяться

Антон Каймаков
21-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Пассажиропоток в пражском Аэропорту имени Вацлава Гавела непрерывно растет с 2013 года. В 2019 году из чешской столичной воздушной гавани отправится в путешествие максимальное количество пассажиров, которое аэропорт способен обслужить – 17,7 миллиона человек (в межгодовом сравнении – рост на 5,8%). Как подчеркнул глава правления аэропорта Вацлав Ржегорж, в текущем году авиакомпаниям уже было отказано принять 10% рейсов, обслуживание которых авиакомпании надеялись провести в Терминале №1.

Ныне руководство аэропорта приняло новую стратегию развития аэропорта. Чтобы расширить объемы обслуживаемого пассажиропотока еще на 4 миллиона человек, в течение ближайших 15 лет будут осуществлены инвестиции в строительство новой ВПП, новых посадочных коридоров – D и E, а также в централизацию системы контроля безопасности.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 