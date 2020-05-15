Пражские торжества Navalis в честь святого Яна Непомуцкого прошли без присутствия публики

Несмотря на эпидемию коронавируса, в Праге прошли торжества Navalis, посвященные чешскому святому Яну Непомуцкому. Однако зрители могли наблюдать за праздником только по теле- или интернет-трансляциям.
В 18 ч началась месса в храме св. Яна Непомуцкого на Градчанах, которую отслужил кардинал Доминик Дука. Через район Праги Мала Страна прошла торжественная процессия, участники которой сделали остановку на Карловом мосту, у решетки святого.
Составной частью праздника также традиционно является регата, в которой и в этом году принимали участие венецианские гондолы. Влтавский камерный оркестр исполнил симфонию «Молитва святого Яна Непомуцкого за здоровье мира».
Праздник Navalis проводится в Праге в 12-й раз, продолжая традицию торжеств, которые берут начало в 1627 году.
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