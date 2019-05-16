Пражские студенты провели акцию протеста против нового министра юстиции

Тимур Кашапов
16-05-2019
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Около двухсот студентов средних и высших учебных заведений провели в Праге демонстрацию за независимое правосудие и демократию. Молодые люди скандировали «мы не слепые» и «позор премьер-министру Андрею Бабишу». Инициаторы акции #VyjdiVen таким образом требовали отставки нового министра юстиции Марии Бенешовой и повторного обращения правительства Бабиша к Палате депутатов за вотумом доверия.

На демонстрацию, которая состоялась перед зданием Рудольфинума, студенты также принесли плакаты с надписями: «Хватит!» и «Мне стыдно за своего премьер-министра». Они держали чешские флаги, перечеркнутые портреты Бабиша и президента Милоша Земана и большой транспарант с изображением силуэта Бенешовой над Пражским Градом. Демонстрация продлилась около двух часов.

 
 
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