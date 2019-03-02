Пражские пожарные получили «серебро» на международном конкурсе лучших пожарных команд

Пражские пожарные получили «серебро» на престижном международном конкурсе Conrad Dietrich Magirus Award. Звание второй лучшей пожарной команды 2018 года пражанам досталось за операцию спасения, проведенную в отеле чешской столицы Eurostars David в январе прошлого года. Как сообщил агентству ČTK пресс-секретарь пражских пожарных Мартин Кавка, данная операция была признана лучшей в Европе. 20 января 2018 года при внезапном воспламенении здания было спасено сорок постояльцев гостиницы. Пятеро человек погибло.

Премия Conrad Dietrich Magirus Award считается «Оскаром» пожарных всего мира и вручается фирмой Magirus по производству техники пожаротушения с 2012 года. Первой место по итогам 2018 года досталось пожарным из Бразилии за операцию в высотном здании в Сан-Паулу. «Бронза» досталась Мексике.