Пражские пожарные получили «серебро» на международном конкурсе лучших пожарных команд

Катерина Айзпурвит
02-03-2019
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Пражские пожарные получили «серебро» на престижном международном конкурсе Conrad Dietrich Magirus Award. Звание второй лучшей пожарной команды 2018 года пражанам досталось за операцию спасения, проведенную в отеле чешской столицы Eurostars David в январе прошлого года. Как сообщил агентству ČTK пресс-секретарь пражских пожарных Мартин Кавка, данная операция была признана лучшей в Европе. 20 января 2018 года при внезапном воспламенении здания было спасено сорок постояльцев гостиницы. Пятеро человек погибло.

Премия Conrad Dietrich Magirus Award считается «Оскаром» пожарных всего мира и вручается фирмой Magirus по производству техники пожаротушения с 2012 года. Первой место по итогам 2018 года досталось пожарным из Бразилии за операцию в высотном здании в Сан-Паулу. «Бронза» досталась Мексике.

 
 
 
 
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