Пражские отели теряют гостей

Антон Каймаков
03-09-2018
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По данным Ассоциации отелей и ресторанов, летом текущего года пражские гостиницы зарегистрировали снижение общего количества гостей. В межгодовом сравнении падение составило 4,4%. При этом в чешской столице в 2018 году прошло несколько крупных и привлекательных для туристов событий. Например, состоялся концерт Rolling Stones и слет Harley Davidson.

Владельцы отелей считают, что причина снижения количества гостей в классических гостиницах кроется в росте популярности системы Airbnb.

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