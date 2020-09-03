Пражские отели теряют гостей

По данным Ассоциации отелей и ресторанов, летом текущего года пражские гостиницы зарегистрировали снижение общего количества гостей. В межгодовом сравнении падение составило 4,4%. При этом в чешской столице в 2018 году прошло несколько крупных и привлекательных для туристов событий. Например, состоялся концерт Rolling Stones и слет Harley Davidson.

Владельцы отелей считают, что причина снижения количества гостей в классических гостиницах кроется в росте популярности системы Airbnb.