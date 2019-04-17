Пражские оркестры дадут благотворительный концерт в помощь Нотр-Дам де Пари

Эва Туречкова
17-04-2019
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Пражские оркестры организуют благотворительный концерт в помощь Собору Парижской Богоматери, который в понедельник вечером охватил сильный пожар. Мероприятие состоится 23 апреля в Пражском граде. Под сводами кафедрального собора св. Вита прозвучит оратория Антонина Дворжака Stabat Mater.

В концерте примут участие Чешская филармония, Симфонический оркестр Чешского Радио, Пражский симфонический оркестр, Пражская филармония, а также оркестры Национального театра и Государственной оперы. Все пожертвования пойдут на восстановление Нотр-Дам де Пари.

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