Пражские мусульмане дистанцировались от призывов вооружаться

Пражская мусульманская община дистанцировалась от призыва своего нового председателя, уроженца Одессы, Леонида Кушнаренко, предложившего членам общины, в первую очередь мужчинам, вооружиться с целью защиты своего имущества и здоровья. Сам Кушнаренко, будучи юристом, выразил готовность оказать всем желающим необходимую помощь с получением документов на ношение оружия. Видеообращение было опубликовано на странице Кушнаренко в facebook. В интервью изданию «Denník N» автор объяснил, что речь идет о реакции на исламофобные настроения, проявляющиеся в чешском обществе.

В социальной сети мусульманская община чешской столицы, реагируя на опубликованный призыв, заявила, что оно является частной инициативой Кушнаренко и не отражает мнение мусульман, живущих в Чешской Республике. Обращение Леонида Кушнаренко осудил также и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, предположив, что им займется также полиция.