Пражские куранты вновь оживут 28 сентября

С 8 января продолжавшаяся реставрация Пражских курантов завершится 28 сентября в праздник святого Вацлава – День чешской государственности. Восстановленные фигурки апостолов вновь «выйдут» из витражных окошек башни с астрономическими часами ровно в 18.00.

Деревянные скульптуры святых покрыты новым лаком, а дверцы, открывающиеся и закрывающиеся каждый час, ныне вновь стеклянные. Металлические дверцы на старинной башне установили лишь в 70-х годах прошлого века. На астролябии вновь восстановлено изображение облака.

В часовне Староместской ратуши, на башне которой установлены куранты, через 73 года снова установлен алтарь, который был серьезно поврежден во время перестрелок в конце Второй мировой войны. Алтарь был освящен пражским кардиналом Домиником Дукой.