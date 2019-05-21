Пражские куранты вновь оказались под опекой реставраторов

Знаменитыми Пражскими курантами (Orloj) на башне Староместской ратуши в течение ближайшего месяца вновь будут заниматься реставраторы. Из-за недостаточно тщательной подготовки прошлогодних реставрационных работ, как считают специалисты Академии наук ЧР и Министерства культуры страны, была допущена ошибка, и астрономический циферблат старинных часов оказался расписан иначе, чем должно было быть. С циферблата исчезла часть изначальной разметки, связанной с астрономическими явлениями. Информацию опубликовало «Чешское телевидение».

В прошлом году Пражские куранты, являющиеся одной из самых популярных достопримечательностей чешской столицы, были закрыты для обозрения с января до конца сентября. Капитальный ремонт и реставрационные работы обошлись почти в 10 миллионов крон (384,5 тысячи евро).