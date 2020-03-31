Пражские кафе и бистро готовят для бездомных

Многие рестораны, кафе, бистро и столовые в Праге занимаются оказанием помощи бездомным. Во времена кризиса, вызванного новым коронавирусом, в сотрудничестве с некоммерческими организациями, они готовят и раздают обеды людям без определенного места жительства. Проект был создан организациями ASILDО и Kuchařky bez domova (Поварихи без дома), многие члены которых сами в прошлом некоторое время жили на улице.

Волонтеры проекта развозят обеды бездомным на Главном железнодорожном вокзале столицы и в районе Прага 5 Anděl. Повара из организации Kuchařky bez domova за день готовят от 40 до 110 порций.