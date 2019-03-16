Пражские гулянья в честь святого Патрика

Прага вновь присоединилась к празднованиям в честь святого Патрика. Программа так называемого «Турне святого Патрика» (Tour sv. Patrika) рассчитана на оба выходных дня. В Праге проходит множество концертов, а также специальный гастрономический фестиваль, на котором представлена ирландская кухня.

Непосредственно в День святого Патрика, отмечаемый 17 марта, в чешской столице состоится карнавальное шествие.