Пражские гулянья в честь святого Патрика

Прага вновь присоединилась к празднованиям в честь святого Патрика. Программа так называемого «Турне святого Патрика» (Tour sv. Patrika) рассчитана на оба выходных дня. В Праге проходит множество концертов, а также специальный гастрономический фестиваль, на котором представлена ирландская кухня.
Непосредственно в День святого Патрика, отмечаемый 17 марта, в чешской столице состоится карнавальное шествие.
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