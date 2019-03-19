Пражские автобусы могут перейти на систему – «остановка по требованию»

Организация «Ropid», которой в Праге доверена координация движения городского транспорта, задумалась о полном переводе всех автобусных линий на систему – «остановка по требованию». Данный шаг, по мнению авторов идеи, поможет ускорить движение транспорта, а также снизить шум и выбросы вредных эмиссий, вызываемых отъезжающими от остановок транспортом.
В Праге в настоящее время 2342 остановок, из них 1384 работают в режиме «по требованию».
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