Пражские автобусы могут перейти на систему – «остановка по требованию»

Антон Каймаков
19-03-2019
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Организация «Ropid», которой в Праге доверена координация движения городского транспорта, задумалась о полном переводе всех автобусных линий на систему – «остановка по требованию». Данный шаг, по мнению авторов идеи, поможет ускорить движение транспорта, а также снизить шум и выбросы вредных эмиссий, вызываемых отъезжающими от остановок транспортом.

В Праге в настоящее время 2342 остановок, из них 1384 работают в режиме «по требованию».

 
 
 
 
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