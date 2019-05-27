Пражская ячейка социал-демократов требует «тотальной реконструкции партии»

Чешская социал-демократическая партия нуждается в основательной перестройке, считает глава пражской ячейки социалистов Петр Павлик. Данное заявление стало реакцией на результат его партии, полученный в евровыборах. На долю социал-демократов приходится лишь 3,95% голосов. Партия лишилась своих представителей в Европейском парламенте.

Депутат от Устецкого края Ярослав Фолдына заявил, что ЧСДП находится на границе «клинической смерти». Он, однако, не считает целесообразным осуществление смены на посту председателя. Кроме Яна Гамачека, по словам Ярослава Фолдыны, у партии в настоящее время нет другого лидера.

Заместитель главы социал-демократов Роман Ондерка призывает начать работу по превращению партии «в жестких левых», чтобы «опомниться до краевых выборов следующего года».