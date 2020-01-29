Пражская студентка Дарья Кащеева получила премию жюри за мультфильм «Дочь» на фестивале Sundance в США

Студентка пражской Академии искусств (FAMU), россиянка Дарья Кащеева получила премию жюри на фестивале независимого кино «Сандэнс» (Sundance) в США за короткометражный мультфильм «Дочь». В 2019 г. лента, рассказывающая о сложных отношениях дочери с отцом и пути к взаимопониманию, завоевала престижную награду конкурса американской киноакадемии Student Academy Awards.

Короткометражная лента, снятая движущейся камерой, выдвинута на получение «Оскара» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Победители будут объявлены 9 февраля в Лос-Анджелесе.