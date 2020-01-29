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Пражская студентка Дарья Кащеева получила премию жюри за мультфильм «Дочь» на фестивале Sundance в США

Катерина Айзпурвит
29-01-2020
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Студентка пражской Академии искусств (FAMU), россиянка Дарья Кащеева получила премию жюри на фестивале независимого кино «Сандэнс» (Sundance) в США за короткометражный мультфильм «Дочь». В 2019 г. лента, рассказывающая о сложных отношениях дочери с отцом и пути к взаимопониманию, завоевала престижную награду конкурса американской киноакадемии Student Academy Awards.

Короткометражная лента, снятая движущейся камерой, выдвинута на получение «Оскара» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Победители будут объявлены 9 февраля в Лос-Анджелесе.

 
 
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